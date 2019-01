Star Wars Battlefront 2: Darth-Tyranus-Update: Count Dooku und neue Spielmodi für Geonosis - 4Players.de

Sith Lord Count Dooku ist mit dem gestrigen Darth-Tyranus-Update in Star Wars Battlefront 2 eingeführt worden. Darüber hinaus ist Geonosis - ein Klonkriege-Schlachtfeld, das im November 2018 für den Modus "Galaktischer Angriff" erschien - nun auch in den Spielmodi Gefecht, Helden vs. Schurken und Eigenes Arcade spielbar."Count Dookus Nahkampfangriffe sind überaus tödlich, und er kann gegnerische Lichtschwerter sehr effizient abwehren. Das wird durch eine im Vergleich zu anderen Helden größere Blockadereichweite und geringeren Ausdauerverbrauch erreicht. Allerdings fehlt Dooku dafür die Fähigkeit, Blaster-Schüsse abzuwehren. Werfen wir einen Blick auf seine Spezialfähigkeiten: Blitzbetäubung wirft Gegner innerhalb der Reichweite zu Boden, verursacht Schaden und macht sie ungeschützt für Folgeangriffe. Schwäche enthüllen hingegen verlangsamt das Ziel und erhöht den durch Dooku und seine Verbündeten erlittenen Schaden. Wenn Dooku das Ziel durch einen letzten Schlag selbst eliminiert, wird die Fähigkeit sofort aufgeladen. Durch Aktivieren der Duellant-Fähigkeit tritt die wahre Eleganz von Dookus Umgang mit dem Lichtschwert zutage. Sie verändert seine Angriffsabfolge, und er führt schnelle Hiebe mit hohem Schaden aus - und hält dabei eine Hand auf dem Rücken", erklären die Entwickler "Count Dooku tritt in seinem Standard-Outfit als Sith Lord mit braunem Umhang an. Das Aussehen Dunkles Ritual kann ab 30. Januar freigeschaltet werden (Aussehen sind für im Spiel errungene Kredits oder Kristalle erhältlich). Es dürfte vor allem Fans von Clone Wars gefallen, denn es stammt aus der sechsten Staffel der Animationsserie, The Lost Missions. Ein weiteres, noch unangekündigtes Aussehen für Count Dooku wird im Laufe des Februars erscheinen."Letztes aktuelles Video: Community Update - Count Dooku