Project Wight: Nordisches Survival-Abenteuer ehemaliger Battlefield-Entwickler - 4Players.de

Mit Project Wight hat das von David Goldfarb (u. a. Lead Designer von Battlefield 3 und Game Director von Payday 2 ) angeführte Stockholmer Indie-Studio The Outsiders sein erstes Spieleprojekt angekündigt. Der in einer alternativen Früh-Wikingerzeit angesiedelte Titel setzt auf die Unity-Engine und lässt Nordmänner und fremde Kreaturen aufeinandertreffen, wobei man als Spieler in die Rolle Letzterer schlüpfen werde. Zu Beginn sei man noch als vierbeiniger Jungspund unterwegs, der Konfrontationen eher vermeiden und im Verborgenen agieren sollte. Später werde man dann selbst zum Jäger und übe Rache an den Menschen, die die eigene Spezies fast ausgerottet hätten. Im Video gewährt Goldfarb erste Einblicke in beiden Entwicklungsstufen:Letztes aktuelles Video: Sneak-Peek-TrailerWann und für welche Plattformen Project Wight erscheinen soll, ist bisher nicht bekannt.