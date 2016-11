PlayStation 4 Pro: 4K-Auflösung, HDR und mehr Details: Welche Titel werden unterstützt und welche Grafik-Verbesserungen werden bei den Spielen geboten? - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment Europe hat eine Liste mit Spielen veröffentlicht, die passend zum Verkaufsstart der PlayStation 4 Pro (PS4 Pro; CUH-7000-Serie) am 10. November 2016 die leistungsstärkere Variante der PlayStation 4 unterstützen werden. Konkrete Details zu den grafischen Verbesserungen hat Sony aber nicht bekanntgegeben, diese stammen aus separaten Ankündigungen der jeweiligen Entwickler. Sony selbst schreibt: "Toptitel wie Uncharted 4: A Thief's End und Call Of Duty: Infinite Warfare gehören zu den Ersten, die die Leistungsstärke und Performance des PS4 Pro-Systems ausnutzen, das durch verbesserte Rechenleistung und eine Reihe grafischer Verbesserungen ein verstärktes Gaming-Erlebnis bietet. 4K wird durch Grafik-Rendering oder Hochskalieren ausgegeben, die Verbesserungen variieren je nach Titel." Die PlayStation 4 Pro verfügt über eine AMD Jaguar CPU mit acht Kernen, einen AMD Radeon GPU mit 4,20 TFLOPS, 8 GB GDDR5 RAM und eine 1 TB Festplatte. Der Preis beträgt 399 Euro.In Europa werden ab dem 10. November 2016 mehr als 30 Spiele eine verbesserte Grafik für PS4 Pro bieten. Bis Ende 2016 werden mehr als 45 Spiele optimiert sein. Alle First-Party-Spiele (Titel von Sony), die 2017 oder später erscheinen, werden die Möglichkeiten von PS4 Pro nutzen, darunter auch Horizon Zero Dawn. Watch Dogs 2 und Final Fantasy 15 werden im nächsten Jahr ebenfalls mit PS4-Pro-Verbesserungen aufwarten.Es folgt eine Liste mit Spielen, die für die PlayStation 4 Pro optimiert werden bzw. wurden und Details zu den Grafikverbesserungen (sofern bekannt). Spiele, die in der Auflistung fehlen, bieten auf der PS4 Pro die normale PlayStation-4-Erfahrung.Supersampling (Auflösung), verbesserte Lichteffekte und bessere ReflexionenNative 4K-Auflösung mit 60 fps und 2xMSAAVR-Modus: schärfere Schatten sowie volumetrisches Licht; internes 4K-Rendering, das auf 1080p runterskaliert wirdkeine Detailskeine Details"Dynamische 4K-Auflösung" mit 60 fps und verbesserten TexturenNative 4K-Auflösung und sonstige grafische Verbesserungenkeine DetailsBessere Lichteffekte und sonstige grafische Verbesserungenkeine Detailskeine DetailsNative 4K-Auflösung mit 60 fps; 8xMSAANative 4K-Auflösung mit 60 fpskeine DetailsHöhere Auflösung (nicht näher spezifiziert), reduzierte Kantenbildung (Aliasing), verbesserte Reflexionen, 4K-Benutzeroberfläche; höhere Auflösung wird bei Nutzung mit 1080p-Fernsehern (Full-HD) runterskaliert2160p-Checkerboard-Rendering für 4K-Fernseher; verbesserte Schatten, mehr Details etc. auf 1080p-GerätenNative 4K-Auflösungkeine DetailsNicht näher spezifizierte Unterstützung von 4K-Fernsehern und HDRkeine Details1800p-Checkerboard-Rendering für 4K-Fernseher und mehr Details; erhöhte Bildwiederholrate und mehr Details etc. auf 1080p-Geräten (Full-HD)keine DetailsNative 4K-Auflösung mit 60 fps; 30 fps bei 4-Spieler-SplitscreenSuper Sampling Anti Aliasing (SSAA) auf 1080p-FernsehernNative 4K-Auflösung mit 60 fps und HDR; bei Nutzung von 1080p-Fernsehern (Full-HD) wird die höhere Auflösung runterskaliert, was für eine bessere Kantenglättung sorgen sollNative 4K-Auflösung mit 60 fpsNative 4K-Auflösung mit 30 fps oder 1080p mit 60 fpsMehr Umgebungsdetails (Stichwort: Gras), bessere Lichteffekte, dynamische Reflexionen und bessere Texturen bei Nutzung eines 1080p-Fernsehers (Full-HD)Native 4K-Auflösung mit 60 fpsHöhere Auflösung (nicht näher spezifiziert) und HDRNative 4K-Auflösung mit 60 fpskeine DetailsDrei verschiedene Grafik-Modi: "4K-Auflösung", "Hohe Bildrate" und "Verbesserte Grafik". Während 4K die erhöhte Auflösung entsprechender TV-Geräte unterstützt und mit 30 Bildern pro Sekunde läuft, sorgt "Hohe Bildrate" für ein flüssigeres Spielerlebnis in 1080p. "Verbesserte Grafik" optimiert schließlich den gesamten Grafik-Look - und das bei 1080p und mit konstanten 30 Bildern pro Sekunde.keine DetailsNative 4K-Auflösung mit 60 fpskeine DetailsNative 4K-Auflösung mit 30 fpsNative 4K-Auflösung mit 30 fpsNative 4K-Auflösung mit 30 fps, bessere Schattendarstellung und HDRkeine Detailskeine DetailsNative 4K-Auflösung mit 30 fps und 2xMSAA oder 1440p hochskaliert auf 4K mit 60 fps und 2xMSAANative 4K-Auflösung; bessere Rendering-Qualität im VR-ModusKeine native 4K-Auflösung, aber stabilere Bildrate (Ziel: 60 fps)keine Detailskeine Detailskeine DetailsNative 4K-Auflösung mit 60 fpskeine Detailskeine DetailsNative 4K-Auflösung mit 60 fpskeine Detailskeine DetailsJim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment Europe, kommentiert die anstehende Veröffentlichung folgendermaßen: "Seitdem wir das PS4 Pro-System enthüllt haben, sind die Spieler sehr gespannt darauf, zu erfahren, welchen Einfluss es auf ihre Lieblingsspiele haben wird. Wir freuen uns, sagen zu können, dass das System ihnen genau das Erlebnis bieten wird, auf das sie gewartet haben: unglaublich scharfe Bilder bis ins kleinste Detail - so wird das Gameplay immersiver als jemals zuvor."