PlayStation 4 Pro: Explosives Unboxing-Video - 4Players.de

Mit dem Slogan "The World's Most Powerful Console" wird der Verkaufsstart der Playstation 4 Pro in Europa eingeläutet. Ab dem 10. November ist die 399 Euro teure Konsole erhältlich. Hierfür hat man seitens Sony das folgende knackige Unboxing-Video produziert. Mehr als 30 Spiele sollen am Verkaufstag per Patch eine verbesserte Grafik anbieten. Bis Ende 2016 sollen mehr als 45 Spiele optimiert sein.Letztes aktuelles Video: Fastest Unboxing