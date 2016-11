PlayStation 4 Pro: Wie wird eine Datenübertragung von PS4 auf PS4 Pro durchgeführt? - 4Players.de

Sony hat im PlayStation.Blog bekanntgegeben, wie man alle Daten (Spiele, Daten, Einstellungen, Speicherstände) von PlayStation 4 auf PlayStation 4 Pro übertragen kann. Man benötigt dazu ein oder mehrere LAN-Kabel und eine Breitband-Internetverbindung. Beide Konsolen müssen eingeschaltet sein. Eine vollständige Datenübertragung wird laut Rhys Sutheran (Online Content Producer, SCEE) folgendermaßen durchgeführt.Als Erstes müsst ihr sicherstellen, dass sowohl die PS4 als auch die PS4 Pro auf die neueste Systemsoftware aktualisiert wurden. Das Update für die PS4 hätte automatisch durchgeführt werden sollen, als ihr das letzte Mal online wart. Ob das geschehen ist, könnt ihr über “Einstellungen” > “Systemsoftware-Update” überprüfen.Schaltet beide PS4-Konsolen ein und vergewissert euch, dass beide entweder per WLAN oder LAN-Kabeln mit eurem Heimnetzwerk verbunden sind, damit ihr euch beim PlayStation Network anmelden könnt. Zur Datenübertragung genügt es, wenn die neue PS4 Pro an den Fernseher angeschlossen ist. Meldet euch zunächst mit eurer PSN-ID und eurem Passwort bei der neuen Konsole an.Im Anschluss daran erkennt die PS4 Pro, dass ihr euch mit eurer PSN-ID bei einer neuen Konsole anmeldet. Daraufhin wird eine Seite angezeigt, auf dem ihr gefragt werdet, ob mit der Übertragung der Daten von der alten auf die neue Konsole begonnen werden soll. Befolgt die Bildschirmanweisungen, um den Start der Übertragung zu bestätigen. Dann haltet ihr die Power-Taste der alten Konsole gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist. Nun werden eure Daten vorbereitet.Als Nächstes verbindet ihr die beiden PS4-Systeme mit einem LAN-Kabel, das ihr in die LAN-Ports steckt, die sich jeweils auf den Rückseiten der Konsolen befinden. Alternativ könnt ihr mithilfe zweier LAN-Kabel auch jede PS4 einzeln mit dem Router verbinden. Der Übertragungsvorgang ist derselbe.Ihr entscheidet, welche Daten ihr übertragen möchtet. Sucht euch aus, welche Anwendungen, Spiele, Spielstände, Screenshots, Videos, Designs oder Einstellungen übertragen werden sollen - oder kopiert einfach alle. Sobald ihr die zu übertragenden Daten ausgewählt habt, wird euch angezeigt, wie viel Speicherplatz nach Abschluss der Übertragung auf der Festplatte der neuen Konsole übrig ist und wie lange die Übertragung in etwa dauert.Schließlich werdet ihr gefragt, ob die neue Konsole als primäre PS4 aktiviert werden soll. Dies ermöglicht den automatischen Download von Updates, das Hochladen von Spielständen in euren PS Plus-Cloud-Speicher und das Teilen von Inhalten mit anderen Benutzern.Befindet sich eure alte PS4 nicht mehr in eurem Besitz, weil ihr sie gegen PS4 Pro eingetauscht habt? Wollt ihr einfach lieber mit einer neuen Konsole spielen und Games Titel für Titel dann downloaden, wenn ihr Lust habt, sie zu spielen? Dann wählt als Antwort auf die Frage, ob die Daten übertragen werden sollen, die Option “Abbrechen” aus, um den Übertragungsvorgang zu überspringen. Spiele, die ihr aus dem PlayStation Store oder über PlayStation Plus heruntergeladen habt, sowie sämtliche App-Downloads werden euch in der Bibliothek angezeigt (auf der rechten Seite des Home-Bildschirms von PS4).Weitere Details findet ihr bei Sony im PlayStation.Blog Letztes aktuelles Video: Fastest Unboxing