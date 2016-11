PlayStation 4 Pro: Leistungsstärkere Version der PlayStation 4 ist für 399 Euro erhältlich - 4Players.de

Produktname: PlayStation 4 Pro

Farbe: Jet Black

Produktcode: Serie CUH-7000

Empfohlener Preis: 399 Euro

Hauptprozessor: Single-Chip-Prozessor

CPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 Kerne

GPU: 4.20 TFLOPS, AMD Radeon basierte Grafik-Engine

Speichergröße: 1 TB

Maße: ca. 295×55×327 mm (Breite × Höhe × Länge)

Gewicht: ca. 3.3 kg

BD/DVD-Laufwerk (schreibgeschützt): BD × 6 CAV; DVD × 8 CAV

Eingang/Ausgang:

Super-Speed USB (USB 3.1 Gen.1)-Anschluss x 3

AUX-Anschluss × 1

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) × 1

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.0 (LE)

Energieverbrauch: Max. 310W

AV-Ausgang:

HDMI-Ausgang (unterstützt 4K/HDR)

Digital Out (Optical)

Mit der PlayStation 4 Pro hat Sony die leistungsstärkere Version der PlayStation 4 veröffentlicht. Die von Sony als "High-End-System" mit "hochmoderner Imaging-Technologie" beschriebene Konsole unterstützt "dynamische 4K-Spiele und 4K-Unterhaltung" und ist ab sofort in ganz Europa, dem Nahen Osten, Südafrika und Australasien zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 399 Euro erhältlich - entsprechend kompatible 4K-Fernseher und HDR-Unterstützung vorausgesetzt.Die Unterstützung der PS4 Pro variiert je nach Spiel - manche Spiele werden nativ in 4K gerendert, andere Titel werden zum Beispiel auf 4K kochskaliert. Spiele, die nicht für die PlayStation 4 Pro angepasst wurden, werden wie auf der normalen PlayStation 4 laufen - also ohne grafische Verbesserungen. Eine Übersicht mit Spielen, die Grafik-Verbesserungen, HDR und schnellere Bildraten etc. bieten, findet ihr hier . So wurden u. a. Call of Duty: Infinite Warfare, Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered und Uncharted 4: A Thief's End wurden aktualisiert, um die Vorteile der leistungsstärkeren Konsole nutzen zu können. Spieler, die einen Fernseher besitzen, der weder 4K noch HDR unterstützt, sollen je nach Spiel von einer "Reihe von Vorteilen wie höhere oder stabilere Bildwiederholraten sowie verbesserte Grafiken und Umgebungen" profitieren. "4K-Unterhaltung" wird ausschließlich über "4K-Video-Streaming-Dienste" geboten.Auch unser Video-Player macht den Sprung. Der folgende Launch-Trailer lässt sich nun auch mit 1080p bei 60 Frames, oder in 4K ansehen."Der Markstart von PS4 Pro ist ein äußerst aufregender Moment für PlayStation. Noch nie haben wir eine neue Konsole in der Mitte eines Plattformlebenszyklus eingeführt", sagte Jim Ryan (Präsident von Sony Interactive Entertainment Europe). "Indem wir Entwicklern eine neue Möglichkeit bieten, ihre Kreativität zu zur Schau zu stellen, ermöglicht uns PS4 Pro unser Engagement für Innovation unter Beweis zu stellen und den Spielern faszinierende Gameplay-Erfahrungen zu bieten.""Die Einführung von PS4 Pro, die neben dem Standard PS4-Modell angeboten wird, bietet den Verbrauchern mehr Auswahlmöglichkeiten. Benutzer können jedes PS4 Spiel sowohl auf PS4 Pro oder der Standard PS4 spielen (...) Das ebenfalls jüngst veröffentlichte PlayStation VR System ist mit beiden Modellen kompatibel. PS4 Pro und die Standard-PS4 haben die gleiche Benutzeroberfläche und ermöglichen Zugriff auf dieselbe (...) Online-Community. PlayStation-Spieler haben nun die Möglichkeit ihre Konsole auf Basis ihrer Bedürfnisse und Vorlieben auswählen. Darüber hinaus wird Netflix auf PS4 Pro ein Update bei der Einführung des Systems erhalten, so dass Benutzer 4K Inhalte wie "Narcos Season 2" und "Luke Cage" streamen können. Weitere 4K Inhalte auf Netflix werden bis zum Jahresende erscheinen. YouTube, bereits eine der größten Quellen von 4K-Inhalten, erhält ebenfalls ein Update zur Unterstützung von 4K-Inhalten auf PS4 Pro."Übersicht