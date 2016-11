PlayStation 4 Pro: Details zu den Verbesserungen von Uncharted 4 und The Last of Us Remastered - 4Players.de

Sony und Naughty Dog haben - passend zum gestrigen Verkaufsstart der PlayStation 4 Pro - offiziell bekanntgegeben, wie die PS4-Pro-Verbesserungen bei Uncharted 4 und The Last of Us Remastered ausfallen. Scott Lowe (Senior Communications Manager) bestätigt im PlayStation.Blog vielmehr die Ergebnisse von Digital Foundry ( wir berichteten ). Bei Uncharted 4: A Thief's End liegt die native Auflösung bei 1440p. Der Multiplayer-Modus läuft mit 1080p und 60 fps. Das Spiel wird danach auf 4K hochskaliert. The Last Of Us Remastered kann entweder nativ in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde oder in 1800p mit 60 fps gespielt werden.Scott Lowe: "Für alle, die einen 4K Bildschirm haben lässt sich die Geschichte von Uncharted 4 auf PS4 Pro mit einer Auflösung von 1440 Pixeln spielen - im Vergleich zu 1080 auf PS4. Das flüssige (...) Gameplay im Multiplayer Modus bleibt gleich, aber die Auflösung wurde mit PS4 Pro ebenfalls auf Full HD hochgestuft (von 900 Pixeln auf PS4). Und bei The Last of Us Remastered habt ihr die Wahl zwischen der ursprünglichen Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde bei voller Ultra HD-Auflösung (2160 Pixel) und einer höheren Bildrate mit 60 Bildern pro Sekunde und 1800 Pixeln.Aber auch wenn ihr eine PS4 Pro mit einem Full-HD-Bildschirm benutzt, werdet ihr Vorteile erkennen. Sowohl Uncharted 4 als auch The Last of Us Remastered werden mit der höchsten Auflösung gerendert und dann auf Full HD skaliert. Ihr werdet das an der wirklich scharfen und glatten Grafik erkennen. (...) Durch HDR wird die Bandbreite an Farben und die Helligkeit in beiden Spielen dramatisch größer – vor allem in den Extremen der hellsten und dunkelsten Farben im Spektrum."Zum 4K-Fotomodus und Full-HD-Gameplay-Clips heißt es: "Die Communities von Uncharted 4 und The Last of Us Remastered haben jetzt schon beeindruckende Bilder mit den eingebauten Tools des Fotomodus auf PS4 machen können. Mit PS4 Pro erwarten wir jetzt noch grandiosere Schöpfungen, weil Spieler 4K-Screenshots machen und direkt über die Share-Funktion ihrer Systeme teilen können. Ihr könnt den Share-Button auf PS4 Pro auch nutzen, um mit Auflösungen bis zu Full HD und einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde zu streamen oder besondere Highlights im Spiel in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde einzufangen."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer