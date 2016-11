PlayStation 4 Pro: Sony zeigt Werbespot "The King" zur Vorweihnachtszeit - 4Players.de

Eisenherz hat geschrieben: Der beste Spot ist immer noch der hier von der ersten Xbox. Wurde seinerzeit in Deutschland nach kurzer Zeit aus dem Programm genommen, weil zu "drastisch". :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=_IexQrWwGM0 Der beste Spot ist immer noch der hier von der ersten Xbox. Wurde seinerzeit in Deutschland nach kurzer Zeit aus dem Programm genommen, weil zu "drastisch". :mrgreen:

Eisenherz hat geschrieben: CryTharsis hat geschrieben: Der hier wurde auch schnell gebannt (Stichwort: Terror)...oder wurde nie ausgestrahlt, ich weiß nicht mehr genau.^^

https://www.youtube.com/watch?v=n0VOM7e5Hug Der hier wurde auch schnell gebannt (Stichwort: Terror)...oder wurde nie ausgestrahlt, ich weiß nicht mehr genau.^^

Ok, der ist auch echt grenzwertig auf seine Art. :Häschen: Ok, der ist auch echt grenzwertig auf seine Art. :Häschen:

Den fand ich damals echt geil, wenn auch wirklich schon sehr grenzwertig. ;)Der neue Sony Trailer hier hat aber auch was, schon recht episch. ^^Vor allem weil auch wirklich zu sehr die Verbindung zu Videospielen fehlt, der wird nicht Jeder verstanden haben. Als Spieler ist klar was für eine Anspielung das sein soll, eben auf Multiplayer Shooter. Der erste Spot hingegen brauchte keine direkte Videospiel Verbindung, da ging es nur zu zeigen wie kurz das Leben ist, die Botschaft hat der Spot gut transportiert, was ja auch am Ende der Slogan war. Das passte beim zweiten nicht mehr, da trat das zu sehr in den Hintergrund mit dem "Jump in". Aber der erste bringt mich heute noch zum grinsen. ;)Und den PS2 Spot da finde ich einfach etwas arg verstörend, nicht ganz mein Ding, aber kann es schon verstehen warum den Manche gut finden. ^^