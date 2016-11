PlayStation 4 Pro: Verkaufszahlen aus Japan - 4Players.de

yopparai schrieb am 21.11.2016 um 15:42 Uhr

@Leif: Naja, beides werden Gründe sein...

Tauschbare Hardware glaub ich irgendwie nicht so recht dran. Also nicht tauschbarer als HDD bei der jetzigen auch. Da hängt ja noch ne Menge dran, Energieversorgung und Lüftung in dem relativ kleinen Gehäuse.

@Chibi: Ich glaube für deine Situation wurde die Slim erfunden ;) ... Ich hatte auch mal drüber nachgedacht über die Pro, aber erstens bin ich mehr an HDR interessiert (was die alte auch kann), zweitens brauch ich auch dafür erstmal nen neuen Fernseher, und drittens ist das mit HDR alles noch etwas undurchsichtig, so dass ich wohl eher noch drei Jahre warte(n muss). Ist mir alles noch zu unsicher im Moment. Wie damals, als die HD-Ready-Glotzen kamen. Hätt ich nicht ne PS4, dann würde ich bei nem Einstig wahrscheinlich tatsächlich auf irgendein billiges Schnäppchen warten und ne Slim mitnehmen. Die ist dann auch leiser und säuft nicht so viel. Ersetzen kann man die später immer noch durch ne Pro-Slim.