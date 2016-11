PlayStation 4 Pro: Offenbar Probleme mit TV-Anschlüssen - 4Players.de

Offenbar haben einige Nutzer Probleme damit, ihre PlayStation 4 Pro mit dem Fernseher zu verbinden, um neben dem 4K-Bild auch die HDR-Ausgabe zu ermöglichen. Wie Forbes berichtet, klagen manche Besitzer sogar darüber, dass die HDR- oder UHD-Fähigkeit ihrer TVs von der Konsole nicht erkannt wurde und manchmal nur eine Tonausgabe ohne Bild erfolgte.In einer kurzen Stellungnahme schien Sony den schwarzen Peter zunächst den TV-Herstellern zuschieben zu wollen. Diese wiederum machen die PlayStation 4 Pro für die Probleme verantwortlich. Immerhin scheint langsam Bewegung in die Sache zu kommen: Gegenüber Forbes versicherte LG, dass man bis Ende November ein neues Firmware-Update für seine Fernseher ausliefern möchte, das die Probleme lösen dürfte. Bei Sony heißt es mittlerweile dagegen:"Wir sind uns der Berichte bewusst, aber wir raten unseren Nutzern, zuerst ihre TV-Einstellungen, Firmware oder HDMI zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Fernseher in der Lage ist, sowohl 4K als auch HDR zu unterstützen und die PS4 Pro ordnungsgemäß angeschlossen ist."An dieser Aussage übt der Autor scharfe Kritik, denn anstatt konkrete Lösungsvorschläge zu liefern, würden lieber die technischen Fähigkeiten der Nutzer infrage gestellt. So wäre es seiner Meinung nach wünschenswert gewesen, näher auf die nötigen TV-Einstellungen und das ordnungsgemäße Anschließen einzugehen.Letztes aktuelles Video: The Super-Charged PS4