PlayStation 4 Pro: Entwickler von Shadow Warrior 2 über die Vorteile der PS4 Pro und mehr Performance durch halbe Präzision bei Float-Operationen (16 bit anstatt 32 bit) - 4Players.de

Tadeusz Zielinski von Flying Wild Hog ( Shadow Warrior 2 ) sprach mit WCCFTech über die PlayStation 4 Pro und meinte, dass die leistungsstärkere Version der Konsole ein tolles Upgrade gegenüber der normalen PS4 sei. Zielinski: "Die CPU bekam kein großes Upgrade verpasst, aber die GPU ist ein Biest. Sie verfügt auch über einige interessante Hardware-Features, die dabei helfen, die 4K-Auflösung ohne 'rohe Gewalt' zu erreichen."Mark Cerny (Systemarchitekt der PS4) meinte vor einiger Zeit, dass es mehr Performance bringen würde, wenn zwei 16-Bit-Operationen ("half floats") simultan berechnet werden würden, anstatt einer 32-Bit-Operation. Cerny sagte, dass dies ein klarer Vorteil bei der PlayStation 4 Pro sei und auch Zielinski bezeichnet dieses Feature ("half precision" mit 16 bit) als großartig. Er sagte: "Das Feature wurde vor einiger Zeit in der GeForce FX genutzt, es wurde jedoch nicht populär und wurde deswegen wieder fallengelassen. Das ist schade, denn die meisten Rechenoperationen brauchen nicht die Präzision von vollen Floats (32 bit) und es wäre daher Verschwendung, wenn man die volle Fließkommapräzision für sie nutzen würde. Mit der halben Präzision bei den Instruktionen könnten wir viel bessere Performance erlangen - ohne Einbußen bei der Bildqualität."Shadow Warrior 2 von Flying Wild Hog und Devolver Digital ist für PS4, PS4 Pro und Xbox One in Entwicklung und soll im April oder Mai 2017 startklar sein. Der Shooter ist bereits für PC erhältlich. Welche Verbesserungen die PS4-Pro-Version mit sich bringen wird, ist noch unklar. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass HDR (High-Dynamic Range) auf PS4 und Xbox One S unterstützt wird. Dafür würde die nötige Entwicklungszeit fehlen, heißt es.Letztes aktuelles Video: The Super-Charged PS4