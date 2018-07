PlayStation 4 Pro: Sony kündigt Konsolen-Bundles rund um Spider-Man an - 4Players.de

Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4) Screenshot - PlayStation 4 (PS4)

Sony hat zwei neue PS4-Bundles rund um Marvel's Spider-Man angekündigt. Es besteht entweder aus einer normalen Konsole oder der Pro-Variante, die beide mit einem speziellen Design aufwarten können, das sowohl farblich als auch hinsichtlich des Logo-Motivs an den Superhelden angelehnt ist. Auch das Gehäuse des Controllers ist im typischen "Amazing Red" gehalten, während die Knöpfe in weißer Farbe hervorstechen.Sowohl die Standard-PS4 als auch die Pro-Version bieten in dieser limitierten Edition eine Festplatte mit einer Kapazität von 1TB und sind ab dem 7. September erhältlich. Am gleichen Tag erscheint auch das Spiel von Insomniac Games, das zusammen mit dem DLC "Die Stadt, die niemals schläft" ebenfalls Bestandteil des Bundles ist.Angaben zum anvisierten Preis für die jeweiligen Bundles gibt es bisher noch nicht.Letztes aktuelles Video: Limited Edition PS4 Pro Bundle Sony : "Mit einer PS4 Pro können Besitzer eines 4K-Fernsehers Marvel’s Spider-Man in dynamischer 4K-Auflösung mit 2160p genießen, die die Architektur von New York City und die Marvel-Figuren in all ihren Details zeigt. Besitzer eines HD-Fernsehers profitieren von der integrierten Supersampling-Funktion des Spiels, die für bessere Bildschärfe und mehr Details sorgt. Habt ihr einen Fernseher, der HDR unterstützt, erlebt ihr lebendige Spezialeffekte wie die negativen Kräfte von Mister Negative und ein idyllisches Manhattan voller tollem Licht. Marvel's Spider-Man wird mit 2160p wiedergegeben. Für 4K- und HDR-Unterstützung ist ein kompatibler 4K-/HDR-Fernseher erforderlich."