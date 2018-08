PlayStation 4 Pro: Limitierte Sonderedition: "500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro" - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment hat eine weitere Sonderedition der PS4 Pro angekündigt, und zwar die "500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro" (Festplatte mit 2 TB) für den 24. August 2018. Es werden 50.000 PS4-Pro-Konsolen in limitierter Auflage weltweit erhältlich sein. Die Konsole ist in einem "durchsichtigen Dunkelblau" gehalten. Der Preis soll 499 Euro betragen. "Details zur Verfügbarkeit erhaltet ihr beim Spielehändler eures Vertrauens." Sony : "Weltweit wurden mehr als 525 Millionen Einheiten PlayStation Hardware verkauft. Die Limited Edition PS4 Pro ist ein Dankeschön an alle Fans, die die Plattform unterstützt und die verschiedensten Unterhaltungsformen darauf genossen haben (...) Die PlayStation 4 Pro mit 2 TB in durchsichtigem Dunkelblau ist in einer besonderen transparenten Sammlerbox verpackt. Schaltet man die Konsole ein, wird mit der blauen Power-Leuchte auch das Innenleben der super-charged PS4 sichtbar. Auf der Vorderseite der Konsole befindet sich eine Kupferplakette, auf der die Limitierungsnummer eingeprägt ist."Zusammen mit der Konsole erhält man einen passenden DualShock-4-Controller, einen vertikalen Standfuß, ein Mono-Headset sowie eine dunkelblaue PlayStation Camera plus Standfuß."Ich möchte unseren Fans und Geschäftspartnern meinen tiefsten Dank für die anhaltende Unterstützung ausdrücken. Sie alle haben einen Beitrag zur vielseitigen Geschichte von PlayStation geleistet. Ohne unsere leidenschaftliche Community hätten wir diesen bemerkenswerten Meilenstein von 500 Millionen verkaufte Einheiten nicht erreicht", sagte John Kodera, SIE President und CEO. "Die '500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro' wurde entwickelt, um unseren treuen Fans unsere Wertschätzung auszudrücken. Wir werden weiterhin alles dafür tun, um PlayStation für alle zum 'Best Place to Play' zu machen sowie unser Angebot an großartigen Spielen und Netzwerk-Services erweitern."Ab 24. August 2018 wird zudem der "500 Million Limited Edition DualShock 4 Wireless-Controller" in limitierter Auflage erhältlich sein. Am 11. Oktober folgt das "500 Million Limited Edition Gold Wireless Headset".Letztes aktuelles Video: 500 Million Limited Edition Unboxing