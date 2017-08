Iron Harvest: Trailer: Echtzeit-Strategie mit Helden, Mechs und Soldaten in einer alternativen Welt (1920+) - 4Players.de

Das deutsche Studio KING Art Games (Die Zwerge, The Book of Unwritten Tales, Battle Worlds: Kronos) hat den ersten Teaser-Trailer zu Iron Harvest veröffentlicht. Schauplatz des Echtzeit-Strategiespiels ist die "Welt von 1920+" (Jakub Rozalski), eine alternative Version unserer eigenen Welt, in der die Menschheit, getrieben von der Faszination für Technologie, Motoren und Eisen, mächtige laufende Maschinen erfunden hat.In Iron Harvest kämpfen verschiedene Fraktionen um die Macht, während geheime Kräfte aus dem Untergrund versuchen, Europa zu destabilisieren und die Welt erneut in Flammen aufgehen zu lassen. Das an Company of Heroes und Men at War angelehnte Spiel soll im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."Nach dem Ersten Weltkrieg fanden Landwirte eine Unmenge von Ausrüstung, Stacheldraht, Waffen und Munition, während sie ihre Felder pflügten. Sie nannten es die 'Eiserne Ernte' (Iron Harvest). Du führst Helden, Mechs und Soldaten in die Schlacht. Deine Deckung und die dynamische Zerstörung der Spielumgebung spielen im Kampf eine zentrale Rolle. Deine Trupps gehen automatisch in Deckung, aber eine einfache Steinmauer wird ihnen nur Schutz vor kleineren Kalibern bieten, nicht jedoch vor den Kanonen der Mechs. In den Sandbox-Levels musst du deine eigenen Wege finden, die von der dynamischen Geschichte vorgegebenen Ziele zu erreichen."Letztes aktuelles Video: Teaser