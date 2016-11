Xanadu Next: Action-Rollenspiel der Ys-Macher für PC veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Xanadu Next (PC) Screenshot - Xanadu Next (PC) Screenshot - Xanadu Next (PC) Screenshot - Xanadu Next (PC) Screenshot - Xanadu Next (PC) Screenshot - Xanadu Next (PC) Screenshot - Xanadu Next (PC) Screenshot - Xanadu Next (PC) Screenshot - Xanadu Next (PC)

XSEED Games und Marvelous haben Nihon Falcoms Action-Rollenspiel-Oldie Xanadu Next aus dem Jahr 2005 am 3. November 2016 via Steam GOG und Humble Store für Windows PC veröffentlicht. Dabei wird aktuell noch ein Rabatt von zehn Prozent auf den offiziellen Verkaufspreis von 19,99 Euro gewährt. Der Titel ist Teil der Dragon-Slayer-Saga und spiritueller Nachfolger des NES-Oldies Faxanadu, der 1990 über Nintendo auch in Europa veröffentlicht wurde.Das seinerzeit ebenfalls bei uns für Nokias N-Gage erhältliche Xanadu Next versetzt den Spieler in die Rolle eines tödlich verwundeten Ritters, der ein zweites Leben geschenkt bekommt, um das legendäre Dragon-Slayer-Schwert zu finden. Die Suche führt ihn natürlich auch in die Ruinen des antiken Xanadu, wo es wie in Ys jede Menge Echtzeitkämpfe zu bestreiten und Geheimnisse zu lüften gilt. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im aktuellen Video:Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerFür nächstes Jahr wurde auch eine PC-Version von Tokyo Xanadu angekündigt, die über Aksys Games erscheinen wird (wir berichteten ).