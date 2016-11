Abandon Ship: Prozedural generiertes Freibeuterabenteuer zwischen Sunless Sea und FTL angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC)

Die britischen Entwickler von Fireblade Software haben mit Abandon Ship ein nach eigener Aussage auf Erkundung à la Sunless Sea und Kampftaktik à la FTL setzendes Freibeuterabenteuer angekündigt, das 2017 via Steam für Windows PC erscheinen soll. In dem für Einzelspieler konzipierten Titel kommandiere man ein Segelschiff und seine Crew durch eine prozedural generierte Spielwelt, die von der Arktis bis in die Tropen reiche. Neben Aufträgen und Zufallsereignissen bekomme man es auch mit einer fanatischen Sekte zu tun, die den Weltuntergang predige.Dabei soll es immer wieder zu spannenden Seeschlachten gegen Menschen und andere Kreaturen kommen, die einem strategisch einiges abverlangen sollen. Das Leben in der Welt von Abandon Ship sei brutal, der Tod permanent, der Verlust des eigenen Schiffs aber nur ein Hinderniss, das überwunden werden könne. Zudem seien oft schwierige Entscheidungen gefragt, die weitreichende Folgen haben sollen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer