Abandon Ship: Taktische und an FTL-erinnernde Seeschlachten im Video - 4Players.de

In dem für Einzelspieler konzipierten Abandon Ship kommandiert man ein Segelschiff und seine Crew durch eine prozedural generierte Spielwelt. Zusätzlich zu Quests mit Entscheidungsmomenten, Aufträgen und Zufallsereignissen wird es allerlei Schlachten auf hoher See gegen. Einen Überblick über die (pausierbaren) taktischen Schlachten mit Crew-Management und die Auswirkungen des Wetters sowie der Umwelt auf die Kämpfe geben die Entwickler im folgenden Video. Generell beschreibt Fireblade Software ihr Projekt als Mischung aus Sunless Sea (Erkundung) und FTL: Faster than Light (Kampftaktik). Abandon Ship spielt im "Segelzeitalter" mit Fantasy-Einschlag und setzt auf einen Grafikstil, der an klassische Ölgemälde erinnern soll. Das Spiel soll nicht enden, wenn das Schiff zerstört wurde. Solange der Kapitän irgendwie überlebt (Rettungsboot, alleine im Wasser oder gestrandet), gibt es noch eine Chance weiterzumachen.Letztes aktuelles Video: Kampf-Trailer