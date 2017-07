Abandon Ship: Taktische Kämpfe gegen Seeungeheuer im Video - 4Players.de

Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC) Screenshot - Abandon Ship (PC)

In Abandon Ship wird man nicht nur gegen andere Schiffe kämpfen, sondern muss sich ebenfalls gegen Seemonster zur Wehr setzen, die vom "Cult of Haliphron" beschworen wurden, um ihre Weltherrschaftsambitionen durchzusetzen. Einen Blick auf Gefechte gegen Ungeheuer auf hoher See kann man im folgenden Trailer werfen.In dem für Einzelspieler konzipierten Abandon Ship kommandiert man ein Segelschiff und seine Crew durch eine prozedural generierte Spielwelt. Fireblade Software beschreibt ihr Projekt als Mischung aus Sunless Sea (Erkundung) und FTL: Faster than Light (Kampftaktik). Zusätzlich zu Quests mit Entscheidungsmomenten, Aufträgen und Zufallsereignissen wird es Schlachten auf hoher See geben. Abandon Ship spielt im "Segelzeitalter" mit Fantasy-Einschlag und setzt auf einen Grafikstil, der an klassische Ölgemälde erinnern soll. Das Spiel soll nicht enden, wenn das Schiff zerstört wurde. Solange der Kapitän irgendwie überlebt (Rettungsboot, alleine im Wasser oder gestrandet), gibt es eine Chance weiterzumachen. Abandon Ship soll noch in diesem Jahr für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Sea Monsters Doomsday Cults