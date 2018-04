Abandon Ship: Erstes Early-Access-Update: "Treasures from the Deep" - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Abandon Ship ist das erste große Update "Treasures from the Deep" erschienen. Das Update sorgt dafür, dass es keine Events mehr gibt, in denen die Crew direkt sterben kann. Stattdessen wird die Crew nur "schwer verwundet" und kann beim Apotheker geheilt werden. Außerdem soll die generelle Schwierigkeitsgrad-Balance verbessert worden sein, während man im "Hard Mode" fortan auf stärkere Gegner trifft.Neu sind zwei Schiffklassen (Korvette und Kreuzer), eine Schnellstart-Option, eine Tauchglocke (um seltenere Wracks zu erkunden) und eine Speicheroption im Captain's Log. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Major Update 01 Treasures from the Deep