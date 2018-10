Abandon Ship: The Haunted Seas: Geisterschiffe, Zombie-Kraken und neue Schwierigkeitsgrade - 4Players.de

Auch für die Early-Access-Version von Abandon Ship ist ein Halloween-Update vom Stapel gelaufen. Mit "The Haunted Seas" wird die Spielwelt mit einer neuen Region und einer eigenständigen Geschichte erweitert, in der Geisterschiffe und Zombie-Kraken ihr Unwesen treiben.Darüber hinaus kommen neue Upgrade für die Schiffssektionen und ein Laderaum für Waffen (Möglichkeit zum Waffenwechseln auf hoher See) ins Spiel. Last but not least werden zwei neue Schwierigkeitsgrade implementiert, die sowohl auf Gelegenheitsspieler als auch für Hardcore-Kapitäne zugeschnitten sein sollen. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Major Update 03 The Haunted Seas