Abandon Ship: Update #4: Shattered Empire - Kompass, Leuchttürme und drei Regionen - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Abandon Ship ist das vierte Update erschienen. Es umfasst die drei neuen Regionen "The Howling Seas" (Arktis), "The Forsaken Seas" (geologisch aktives Gebiet) und "Shattered Empire" (mit Geisterschiffen). Darüber hinaus kommen eine neue Waffe (Plague Dart), der Leuchtturm und der Kompass als neue Elemente für die Erleichterung der Erkundung sowie das Feind-&-Freund-System ins Spiel. Russische, spanische und (brasilianisch) portugiesische Sprachversionen basierend auf Community-Übersetzern wurden hinzugefügt. Eine deutsche Übersetzung ist geplant, wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Das Change-Log findet ihr hier In dem für Einzelspieler konzipierten Abandon Ship kommandiert man ein Segelschiff und seine Crew durch eine prozedural generierte Spielwelt. Fireblade Software beschreibt ihr Projekt als Mischung aus dem Film Master & Commander, Sunless Sea und Pirates (Erkundung) und FTL: Faster than Light (Kampftaktik). Zusätzlich zu Quests mit Entscheidungsmomenten, Aufträgen und Zufallsereignissen wird es Schlachten auf hoher See geben. Abandon Ship spielt im "Segelzeitalter" mit Fantasy-Einschlag und setzt auf einen Grafikstil, der an klassische Ölgemälde erinnern soll. Das Spiel soll nicht enden, wenn das Schiff zerstört wurde. Solange der Kapitän irgendwie überlebt (Rettungsboot, alleine im Wasser oder gestrandet), gibt es eine Chance weiterzumachen.Letztes aktuelles Video: Major Update 04 Shattered Empire