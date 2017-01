Screenshot - "Mario Switch" (Switch) Screenshot - "Mario Switch" (Switch) Screenshot - "Mario Switch" (Switch)

Bei der Nintendo-Switch-Präsentation wurde auch Super Mario Odyssey vorgestellt. Es soll im Winter 2017 erscheinen und wird als große Mario-Sandbox in 3D beschrieben - vergleichbar mit Super Mario 64 (Nintendo 64) und Super Mario Sunshine (GameCube). Mario wird das Mushroom-Königreich verlassen und unterschiedliche Levels besuchen, die wiederum stärker an die reale Welt angelehnt sind - ein Level sieht zum Beispiel aus wie eine Großstadt à la New York. Mario kann bestimmte Fahrzeuge verwenden, mit einem Luftschiff zwischen den Welten hin und her schweben und neuerdings seine Mütze wegwerfen. Die Mütze (inkl. eigenen Augen) wird als eigener Charakter beschrieben.