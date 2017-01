Super Mario Odyssey: Soll sich etwas stärker an eingefleischte Spieler (Core-Gamer) richten - 4Players.de

Super Mario Odyssey soll sich etwas stärker an die "Core-Spieler" (eingefleischte Spieler) und an diejenigen, die Action-Spiele mögen, richten, erklärte Shigeru Miyamoto (via Übersetzer) im Nintendo Treehouse Livestream. Das kommende 3D-Mario-Spiel für Switch (Ende 2017) soll sich an Super Mario 64 und Super Mario Sunshine orientieren, welche laut Miyamoto eher für Core-Spieler ausgelegt waren. Super Mario Galaxy , der Nachfolger, Super Mario Maker und Super Mario Run hingegen hätten eine größere Zielgruppe angesprochen. Miyamoto meinte, dass manche Spiele aus der Serie etwas einfacher als andere Ableger seien. Manchmal würden sie einen Mario-Titel für möglichst viele Spieler entwickeln und dann wieder ein "schwereres Spiel" machen.Letztes aktuelles Video: Trailer Switch-Präsentation