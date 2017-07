Der Tod ist bekanntlich nicht kuflich - auer in Super Mario Odyssey : Wie Polygon.com erklrt, soll es in Nintendos kommendem 3D-Jump-n-Run fr die Switch keinen der fr die Serie klassischen Game-Over-Bildschirme mehr geben. Wer scheitert, verliert stattdessen ein paar seiner Mnzen, wie es auch Nintendo Japan mit einem animierten Tweet vorfhrt:Man brauche allerdings keine Angst vor Marios Privatinsolvenz zu haben, da gengend Mnzen im Spiel auftauchen sollen. Die bunte Reise durch verschiedene Welten (die brigens auch eigene Whrungen besitzen) erscheint am 27. Oktober fr Nintendos aktuelle Konsole.Letztes aktuelles Video: Hands-On-Spielszenen