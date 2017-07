Super Mario Odyssey: Bei den Entwicklern findet ein Generationswechsel statt - 4Players.de

Bei Nintendo bzw. den Entwicklern von Super Mario Odyssey findet ein Generationswechsel statt, berichtet Gamefront basierend auf einem Interview in der aktuellen Ausgabe der EDGE. In der Regel brachte man Mario-Spiele immer mit Shigeru Miyamoto (64) in Verbindung, aber diesmal ist Yoshiaki Koizumi (49) für das neueste 3D-Jump-&-Run des bemützten Kemptners verantwortlich. Game Director ist Kenta Motokura.Koizumi erklärt: "Es gibt einen Generationswechsel unter den Entwicklern. Wenn Du an solchen Spielen wie diesen arbeitest, kannst Du nicht für alle Zeiten immer dieselben Veteranen mitarbeiten lassen. Jedes Mal, wenn Du eine neue Entwickler-Generation an Spielen arbeiten lässt, bauen sie die Dinge ein, die ihnen persönlich nahestehen. Und das ändert auf jeden Fall, wie sich ein Spiel anfühlt."Super Mario Odyssey wird am 27. Oktober 2017 für Switch erscheinen. Unsere Vorschau von der E3 2017 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Hands-On-Spielszenen