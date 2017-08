Super Mario Odyssey: Bekommt keine Oberwelt - 4Players.de

Dandyseidel schrieb am 28.08.2017 um 19:20 Uhr

Was unterscheidet die Overworld in Sunshine großartig von der Stadt in Odyssey, abgesehen vom Setting. Beide Welten sind belebt mit vielen NPCs, man kann auf Häuser klettern, einige Sachen entdecken, und es gibt in beiden Fällen keine Gegner. Somit ist das Spielgefühl sehr ähnlich. Wie gesagt, nur das Setting ist anders und in Sunshine hat man halt Overworld-typische portale, mit denen man in andere Level kommt. Wenn man nun keine Probleme mit den Menschen in New Donk City hat, ist das schon ein recht guter Overworld-Ersatz.