The Uncertain: Interessantes Sci-Fi-Adventure gestartet - 4Players.de

Die Geschichte hinter The Uncertain bringt frischen Wind in die Science-Fiction-Medien, die sich mit Robotern und eigenständiger KI beschäftigen. Denn in der Welt des mechanischen Protagonisten gibt es gar keine Menschen mehr. Diese haben sich mit einem verheerenden Militärschlag ausgelöscht. Übrig bleiben lediglich die Gegenstände der Menschheit. Das alte Wissen soll jedoch für immer verschlossen bleiben und dessen Aneignung ist strafbar. Was verbergen also einige Roboter? Das Adventure bietet Rätsle und Entscheidungen an und wird auf Steam als Episodenformat veröffentlicht. Die erste Episode mit dem Namen "The Last Quiet Day" ist erhältlich.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer