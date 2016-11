The Uncertain: Demo veröffentlicht - 4Players.de

CommonGames Studio hat eine Demo seines Science-Fiction-Adventures veröffentlicht, über die man sich per Steam einen ersten Eindruck von The Uncertain verschaffen kann. Das Spiel dreht sich um Roboter und deren eigenständige KI, denn in der Welt des mechanischen Protagonisten gibt es keine Menschen mehr. Diese haben sich mit einem verheerenden Militärschlag ausgelöscht. Übrig blieben lediglich ihre ehemaligen Besitztümer - ihr altes Wissen soll jedoch für immer verschlossen bleiben und dessen Aneignung ist strafbar. Was verbergen also einige Roboter?Das Adventure fordert zum Lösen von Rätseln sowie dem Treffen von Entscheidungen auf und wird im Episodenformat veröffentlicht. Die erste Episode mit dem Namen "The Last Quiet Day" ist bereits seit einigen Wochen erhältlich Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer