"Metro 3" (Arbeitstitel): Buch-Autor bestätigt das nächste Metro-Spiel; Statement von Publisher Deep Silver - 4Players.de

Aktualisierung vom 09. November 2016, 19:57 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 08. November 2016, 23:16 Uhr:

Als Reaktion auf die gestrige Ankündigung des dritten Metro-Spiels durch den Autor der Buch-Trilogie hat sich nun Publisher Deep Silver zu Wort gemeldet. Das Statement lautet: "Als Inhaber der Exklusivrechte an den Videospielen, die im Metro 2033 Universum angesiedelt sind, hat Deep Silver ambitionierte Pläne für die erfolgreiche Metro-Serie. Um auf die Erwartungen der Fans gerecht einzugehen, geben wir bekannt, dass die Veröffentlichung des nächsten Metro Spiels bereits in 2017 nicht Teil dieser Pläne ist. Wenn es mehr Neuigkeiten zu verkünden gibt, werden wir dies auch tun." Das nächste Metro-Videospiel wird somit nicht im nächsten Jahr erscheinen. Auch die Webseite von Dmitry Glukhovsky wurde entsprechend angepasst.Im nächsten Jahr soll das dritte Spiel aus der Metro-Reihe erscheinen, dies hat Dmitry Glukhovsky, der Autor der Metro-Trilogie, auf seiner Webseite bekanntgegeben. Er schrieb, dass das Spiel nach den Ereignissen aus dem Buch "Metro 2035" spielen wird und eine "Ära voller Entdeckungen vor uns liegen würde". Weitere Details wurden nicht verraten. Sowohl Metro 2033 als auch Metro: Last Light - sowie das Doppelpack Metro Redux - wurden von 4A Games entwickelt. Bereits im Jahr 2014 hieß es, dass die Entwickler an nicht angekündigten Titeln im Metro-Universum arbeiten würden. Nun muss "nur noch" die offizielle Enthüllung folgen.