Metro Exodus: Wird eine Woche (am 15. Februar) früher erscheinen; Eröffnungssequenz im Video - 4Players.de

Deep Silver und 4A Games werden Metro Exodus eine Woche früher veröffentlichen. Der neue Termin ist der 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel hat nach fünf Jahren Entwicklungszeit nun den Gold-Status erreicht."Unsere Fans haben sehr viel Geduld aufgebracht, seit wir Metro Exodus im Rahmen der E3 2017 angekündigt haben", sagt Klemens Kundratiz, CEO bei Deep Silver. "Um 4A Games ausreichend Entwicklungszeit zur Verfügung zu stellen und damit das Team seine ambitionierte Vision des Spiels verwirklichen kann, haben wir den Veröffentlichungszeitpunkt zuvor verschoben. Wir sind nun hocherfreut, bekanntgeben zu können, dass Metro Exodus den Gold-Status erreicht hat und wir den Release auf den 15. Februar 2019 vorziehen."Zudem hat Deep Silver das Intro des Spiels als Video freigegeben. Das Eröffnungsvideo stammt von Studio Elastic (Eröffnungssequenzen von Game of Thrones und Westworld) und ist mit dem Soundtrack des Metro-Komponisten Alexey Omelchuk musikalisch unterlegt."Als Deep Silver und 4A Games mit uns Kontakt aufgenommen hatten, um die Arbeiten an dieser Titelsequenz anzugehen, waren wir total begeistert", sagt Andy Hall, Gründer und Creative Director bei Elastic. "Das ist genau die Art von Projekten, die wir lieben. Einmal der Immersion dieses fantastischen Spiels hingegeben, haben wir im wahrsten Sinne des Wortes für mehrere Wochen in dieser frostigen und furchteinflößenden Landschaft gelebt. Und wir sind von dem finalen Film total begeistert."Letztes aktuelles Video: Intro Titel-Sequenz