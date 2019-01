Metro Exodus: Foto-Modus bestätigt - 4Players.de

Deep Silver und 4A Games geben bekannt, dass Metro Exodus zur Veröffentlichung am 15. Februar 2019 einen Foto-Modus enthalten wird. "Der Foto-Modus ist eines der gefragtesten Features in der Metro-Community", sagt Jon Bloch, Executive Producer bei 4A Games. "Dieser Modus kommt bei First-Person-Shootern generell zwar selten vor, aber das Team war von Anfang an entschlossen, den Modus einzubauen und Metro-Fans die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Geschichten aus den russischen Einöden einzufangen."Der Foto-Modus wird auf allen Plattformen von Metro Exodus verfügbar sein. PC-Spieler profitieren zusätzlich von der Unterstützung von Ansel, dem 360°-Screenshot-Capture-Tool von nVidia für GeForce-Grafikkarten. In dieser Woche sollen noch weitere Metro-bezogene Ankündigungen folgen. Für Dienstag wird zum Beispiel ein Story-Trailer versprochen.Letztes aktuelles Video: Intro Titel-Sequenz