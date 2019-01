Metro Exodus: Story-Trailer aus der Perspektive von Anna und ein Konsolen-Bundle mit der Xbox One X - 4Players.de

Deep Silver und 4A Games haben einen Story-Trailer zu Metro Exodus veröffentlicht. Das Video stellt neue Charaktere vor und erlaubt einen Blick auf einige der Orte, die Artjom und seine Gruppe auf ihrer Reise durch das postapokalyptische Russland besuchen werden - von den gefrorenen, winterlichen Straßenzügen Moskaus bis zum feurigen Sommersand der Kaspischen Wüste."Aus der Perspektive Annas, der besten Scharfschützin des Spartaner-Ordens und Artjoms Frau, erkunden die Betrachter des Story-Trailers die lebensfeindliche Welt von Metro Exodus, die auf die Crew der Aurora wartet, während sie aus den Ruinen Moskaus flieht und sich auf eine epische, einjährige Reise ins Unbekannte begibt. Artjom glaubte immer daran, dass es ein Leben jenseits der Metro gäbe - jetzt werden seine Hoffnungen und Träume im Tiegel des russischen Ödlands auf die Probe gestellt."Metro Exodus wird am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Darüber hinaus ist ein Konsolen-Bundle mit der Xbox One X angekündigt worden. Das "Xbox One X Metro Saga Bundle" enthält eine Xbox One X mit 1 TB, alle drei Metro-Spiele (Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux und Metro Exodus) und den Xbox Game Pass sowie Xbox Live Gold für einen Monat ( zur Webseite ).