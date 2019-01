Metro Exodus: Auf zehn Exemplare limitierte Artjom Costum Edition angekündigt - 4Players.de

Deep Silver (Publisher), 4A Games (Entwickler) und Dmitry Glukhovsky (Autor der Metro-Saga) haben die limitierte Artjom Costum Edition von Metro Exodus angekündigt. Die Sonderedition ist auf zehn Exemplare begrenzt. Sie wird in keinem Geschäft erhältlich sein. Stattdessen sollen Metro-Fans die Edition in den kommenden Wochen bei einer Reihe von Promotion-Aktionen gewinnen können.Die Metro Exodus Artjom Custom Edition ist in einer Stahlmunitionskiste verpackt und enthält eine voll funktionsfähige Nixie-Uhr, eine Gasmaske und einen Filter, ein funktionierendes Kugel-Feuerzeug, eine Spartaner-Erkennungsmarke (eingraviert mit dem Namen des Besitzers), eine Ledertasche und eine Karte der Reise der Aurora sowie eine Besitzurkunde - unterzeichnet von Dmitry Glukhovsky und Andrew Prokhorov (Creative Director und Mitbegründer von 4A Games). Die erste Edition wurde an 4A Games übergegeben. Die weiteren neun Exemplare werden in den nächsten Wochen verlost."Wir haben mit den renommierten Handwerkern von DB Props in den weltberühmten Shepperton Studios zusammengearbeitet, um die ultimative Kollektion für Metro-Fans zu entwickeln und herzustellen", sagte Huw Beynon, Head of Global Brand Management bei Deep Silver. "Jedes Teil ist entweder ein authentisches Objekt aus der realen Welt oder wurde in Handarbeit hergestellt, um die originalen Designs von 4A zu rekonstruieren. Wir wussten, dass wir Artjoms charakteristische Nixie-Uhr nie mit einer Nachbildung glaubwürdig anfertigen können, also beschlossen wir, sie tatsächlich zusammen zu bauen."Letztes aktuelles Video: Artjom Costum Edition