Metro Exodus: Making-of-Video: Erste Episode stellt das Team und ihre Vision vor - 4Players.de

Deep Silver und 4A Games haben die erste Episode der dreiteiligen Videoserie "The Making of Metro Exodus" veröffentlicht. Alle drei Episoden wurden in den Studios von 4A Games (Kiew und Malta) produziert und begleiten die Entwicklung von Metro Exodus . Episode 1 stellt das Team und ihre Vision näher vor."Mit zahlreichen Interviews mit den führenden Köpfen hinter dem Studio, Filmszenen aus den Archiven, Bildern und bisher unveröffentlichtem Material aus der fünfjährigen Entwicklungszeit von Metro Exodus - von der Konzept-Phase bis heute - bietet die Serie den Fans der Metro-Serie tiefe Einblicke bis ins Herz der kreativen Prozesse hinter dem bisher ambitioniertestem Projekt von 4A Games."Letztes aktuelles Video: The Making Of Metro Exodus - Episode One