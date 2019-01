Metro Exodus: Panorama-Poster für Vorbesteller der Box-Version - 4Players.de

Alle Vorbesteller auf Xbox One, physisch oder digital, erhalten eine Kopie von Metro 2033 Redux - dem ersten Spiel der Metro-Saga, überarbeitet für Xbox One

Alle Vorbesteller auf PlayStation 4, physisch oder digital, erhalten ein dynamisches Theme basierend auf dem Metro Exodus 'Winter-Artwork'

Alle physischen Vorbestellungen auf PC und alle Steam-Vorbestellungen enthalten ein digitales Art-Book und den Soundtrack

Deep Silver und 4A Games haben die Vorbesteller-Boni für Käufer der physischen Box-Version von Metro Exodus benannt. Sie erhalten zusätzlich das Panorama-Poster "Die Kreaturen von Metro Exodus" als Beigabe. Metro Exodus wird am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."'Die Kreaturen von Metro Exodus' ist ein Panorama-Poster, das die Vielfalt der Mutanten, denen die Besatzung der Aurora während ihrer Reise durch das post-apokalyptische Russland begegnen wird, präsentiert. Es wird in allen Erstauflagen von Metro Exodus enthalten sein - sowohl in der Standard- als auch in der Aurora-Limited-Edition. Spieler, die bereits eine physische Kopie von Metro Exodus bei einem Händler vorbestellt haben, müssen ihre Bestellung nicht ändern - das Poster wird automatisch hinzugefügt", schreibt der Publisher.Weitere Vorbesteller-Boni für die Editionen von Metro Exodus je nach Plattform:Letztes aktuelles Video: The Making Of Metro Exodus - Episode One