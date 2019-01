Metro Exodus: Trailer stellt Artjoms Waffenarsenal vor - 4Players.de

Das Waffenarsenal aus Metro Exodus stellen Deep Silver und 4A Games im folgenden Trailer ausführlich vor. "Für Metro Exodus überholte 4A Games das Waffen-System komplett, um sicherzustellen, dass jede Waffe mechanisch funktionsfähig ist, im Feld angepasst werden kann und Hunderte von taktischen Modifikationen durchgeführt werden können. Die Waffen müssen nun gereinigt und gewartet werden, um Überhitzung und Störungen zu vermeiden (...)", schreibt der Publisher.In den nächsten Tagen und Wochen sollen die vier Hauptklassen (Pistolen, Schrotflinten, Gewehre und Spezialwaffen) mit weiteren Videos vorgestellt werden. Diese Videos zeigen aber nur einen kleinen Teil der möglichen Waffen-Kombinationen, die man in den russischen Ödland-Gebieten finden und zusammenbauen kann.Metro Exodus wird am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zur Vorschau : Genau wie der Rest der Welt liegt auch Russland nach einem verheerenden Atomkrieg in Schutt und Asche. Für die Vorschau haben wir Artjom und seine Mitstreiter bei ihrer Suche nach einem strahlungsfreien Lebensraum abseits der finsteren Metro-Schächte in einem weiteren Kapitel begleitet. Verfestigt sich der positive Eindruck, den wir bereits bei unserem ersten Abstecher zur Wolga gewonnen haben?Letztes aktuelles Video: Waffen-Trailer