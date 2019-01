Deep Silver und 4A Games stellen die Gewehrklasse aus Metro Exodus im folgenden Video genauer vor, und zwar anhand der Waffen Kalash, Bulldog und Ventil. Neben den Gewehren gibt es noch Pistolen, Schrotflinten und Spezialwaffen, die in den nächsten Tagen präsentiert werden sollen. Diese Videos zeigen aber nur einen kleinen Teil der möglichen Waffen-Kombinationen, die man in den russischen Ödland-Gebieten finden und zusammenbauen kann."Für Metro Exodus überholte 4A Games das Waffen-System komplett, um sicherzustellen, dass jede Waffe mechanisch funktionsfähig ist, im Feld angepasst werden kann und Hunderte von taktischen Modifikationen durchgeführt werden können. Die Waffen müssen nun gereinigt und gewartet werden, um Überhitzung und Störungen zu vermeiden (...)", schreibt der Publisher. Metro Exodus wird am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Gewehrklasse