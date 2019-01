Metro Exodus: Making-of-Video: Zweite Episode über die 4A-Engine und Waffen - 4Players.de

Deep Silver und 4A Games haben die zweite Episode der dreiteiligen Videoserie "The Making of Metro Exodus" veröffentlicht. Alle drei Episoden wurden in den Studios von 4A Games (Kiew und Malta) produziert und begleiten die Entwicklung von Metro Exodus . Episode 2 dreht sich um das technische Grundgerüst und das Waffenarsenal. Episode 3 wird im Februar veröffentlicht.Der Publisher: "Episode 2 dokumentiert die Entwicklung der hauseigene 4A-Engine, eine eigens produzierte Technologie, mit deren Hilfe die beeindruckende Detail-Dichte in den Szenarien der Metro-Spiele erst möglich wird, aber auch die Arbeiten an den unverwechselbaren Waffen der (...) Metro-Serie."Letztes aktuelles Video: The Making Of Metro Exodus - Episode Two