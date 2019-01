Metro Exodus: Die Systemvoraussetzungen im Überblick (von 1080p bis 4K) - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7, 8, 10

CPU: Intel Core i5-4440 oder vergleichbar

RAM: 8 GB

GPU: GeForce GTX 670, GeForce GTX 1050, AMD Radeon HD 7870

Video-RAM: 2 GB

DirectX: 11 oder 12

Betriebssystem: Windows 10

CPU: Intel Core i7-4770K oder vergleichbar

RAM: 8 GB

GPU: GeForce GTX 1070, GeForce RTX 2060, AMD RX Vega 56

Video-RAM: 8 GB

DirectX: 12

Betriebssystem: Windows 10

CPU: Intel Core i7-8700K oder vergleichbar

RAM: 16 GB

GPU: GeForce GTX 1080 Ti, GeForce RTX 2070, AMD RX Vega 64

Video-RAM: 8 GB

DirectX: 12

Betriebssystem: Windows 10

CPU: Intel Core i9-9900K oder vergleichbar

RAM: 16 GB

GPU: GeForce RTX 2080 Ti

Video-Ram: 11 GB

DirectX: 12

Deep Silver und 4A Games haben die empfohlenen Systemanforderungen der PC-Version von Metro Exodus bekannt gegeben.für 1080p mit 30 fps und Grafikqualität "Niedrig"für 1080p mit 60 fps und Grafikqualität "Hoch"für 1440p mit 60 fps und Grafikqualität "Ultra"für 4K mit 60 fps und Grafikqualität "Extrem"Windows 10 RS5 (Build 1809) oder neuer und DirectX 12 benötigt für RTX-Features. Win 8.1 erfordert Build 9600 oder neuer, Win 8 erfordert Build 9200 oder neuer, Win 7 erfordert SP1 oder neuer.Metro Exodus wird Ray-traced Global Illumination auf Grafikkarten der GeForce-RTX-Serie unterstützen. Details zu den Systemanforderungen in diesem Bereich sollen demnächst folgen. Metro Exodus wird am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Making Of Metro Exodus - Episode Two