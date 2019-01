Metro Exodus: PC-Version fortan nur noch im Epic Games Store erhältlich; Steam-Vorbestellungen weiter gültig - 4Players.de

Die PC-Version von Metro Exodus wird fortan ausschließlich im Epic Games Store erhältlich sein. Epic Games und Deep Silver haben soeben eine Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen die Veröffentlichung der digital vertriebenen PC-Fassung ausschließlich über den Epic Games Store erfolgen wird. Diejenigen, die das Spiel bisher auf Steam vorbestellt haben, werden es auch auf Steam erhalten - und auf alle zukünftigen Updates und DLCs zugreifen können. Ab heute Abend wird man Metro Exodus nicht mehr bei Steam vorbestellen können. "Alle Käufer mit ausstehenden Vorbestellungen für Metro Exodus auf PC erhalten ihre Spiele bei allen digitalen Händlern wie erwartet", verspricht der Publisher.Ab sofort können Spieler weltweit beide Fassungen, Standard und Gold Edition, auf EpicGames.com , zum Preis von 49,99 Dollar in Nord-Amerika und 59,99 Euro (Gold Edition: 84,99 Euro) in den meisten europäischen Ländern vorbestellen. Alle Vorbestellungen beinhalten den Metro-Exodus-Original-Soundtrack und das "Die-Welt-von-Metro"-Digital-Artbook. Das Spiel verwendet Denuvo Anti-Tamper (DRM)."Metro Exodus ist unglaublich und verdientermaßen einer der sehnlichst erwarteten PC-Titel für 2019", sagt Tim Sweeny, Gründer und CEO von Epic. "Wir gehen diese Partnerschaft mit Deep Silver ein, um Metro Exodus zu veröffentlichen, gestärkt mit der Marketingunterstützung von Epic und der Zusage eines Angebots über einen Revenue Split in Höhe von 88 Prozent, der Spieleherstellern weitere Investitionen in die Spielentwicklung ermöglicht und die Ökonomie unter Game-Stores für alle verbessert.""Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Epic, um die digitale PC-Fassung von Metro Exodus auf den Markt zu bringen", sagt Dr. Klemens Kundratitz, CEO von Deep Silver. "Die großzügigen Umsatzbedingungen von Epic sind ein Game Changer, der es den Publishern erlaubt, mehr in die Herstellung von Inhalten zu investieren oder Einsparungen an die Spieler weiterzugeben. Durch die Zusammenarbeit mit Epic sind wir in der Lage, zum Vorteil unserer Metro-Fans mehr in die Zukunft von Metro und die laufende Partnerschaft mit dem Entwickler der Serie, 4A Games, zu investieren."Zusätzlich wird Deep Silver zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr auch Metro 2033 und Metro: Last Light über den Epic Games Store veröffentlichen.