Metro Exodus: Video-Überblick über die postapokalyptische Welt, Spielstile und Waffen - 4Players.de

4A Games und Deep Silver geben im folgenden, mit Schlagwörtern überladenen Video einen Überblick über Metro Exodus . Sowohl die postapokalyptische Welt und ihre Gefahren als auch die möglichen Spielstile (Run-and-Gun; Stealth) und die Waffen werden in dem fast sechs Minuten langen Video vorgestellt.Metro Exodus wird am 15. Februar 2019 für PC (zeitexklusiv im Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zur Vorschau : Genau wie der Rest der Welt liegt auch Russland nach einem verheerenden Atomkrieg in Schutt und Asche. Für die Vorschau haben wir Artjom und seine Mitstreiter bei ihrer Suche nach einem strahlungsfreien Lebensraum abseits der finsteren Metro-Schächte in einem weiteren Kapitel begleitet. Verfestigt sich der positive Eindruck, den wir bereits bei unserem ersten Abstecher zur Wolga gewonnen haben?Letztes aktuelles Video: Uncovered