Metro Exodus: Review-Bombing der Vorgänger; ein frustrierter Mitarbeiter über Hass und die mögliche PC-Zukunft - 4Players.de

Die Aussage eines Mitarbeiter von 4A Games (Entwickler der Metro-Reihe) sorgt derzeit für viel Furore und erntet Kritik, wobei das Unternehmen 4A Games bereits klargestellt hat, dass die getätigten Aussagen ausschließlich eine persönliche Meinung und nicht die des Studios oder des Publishers widerspiegeln würden. Abermals geht um die zeitexklusive Veröffentlichung von Metro Exodus im Epic Games Store auf PC.Der Mitarbeiter (genannt scynet) schrieb in einem russischen Forum , dass die Entscheidung für die Zeitexklusivität im Epic Games Store nur einen Monat vor Release unglücklich war und Unannehmlichkeiten und Unzufriedenheit verursacht hätte. Er ist der Ansicht, dass die Veröffentlichung im Epic Games Store sowieso keine Auswirkungen auf die Spieler hätte, die sich ohnehin vorgenommen hätten, das Spiel "illegal" zu beziehen. Danach ging der Autor noch einen Schritt weiter und meinte übertrieben provokant, dass das nächste Metro-Spiel (sofern geplant) nicht auf dem PC erscheinen könnte, wenn alle PC-Spieler nun Metro Exodus boykottieren würden.Er hält die Reaktionen einer bestimmten Gruppe von Spielern für völlig überzogen und ist der Ansicht, dass diese Spieler nur auf eine Gelegenheit warten würden, um ihren Hass ausschütten zu können - zumal sie meist gar nicht an Metro interessiert wären, sie würden nur ihre "Galle ausschütten" wollen. Diese gewisse Kategorie von Spielern würde ihre Arbeit und ihre Bemühungen nicht wertschätzen und nicht einmal in Betracht ziehen, einen Launcher (Epic Games Launcher) zu interessieren, was nur wenige Minuten dauern würde. Er beklagt hauptsächlich, dass Leute, die nicht an Metro interessiert wären, sich künstlich aufspielen und Hass verbreiten würden.In diesem Zusammenhang wird auch das Review-Bombing als "frustrierend" für die Entwickler angesprochen, also die gezielte Negativ-Bewertung von Metro 2033 und Metro Last Light auf Steam - quasi als Denkzettel für die "gierigen" Entwickler, weil sie Metro Exodus zunächst im Epic Games Store veröffentlichen werden. Beide Titel wurden kurz nach der Ankündigung der Zeitexklusivität mit "negativen" Reviews bombardiert, so dass die kürzlichen Nutzer-Reviews beider Spiele nun "größtenteils negativ" sind (jeweils 22 Prozent der Nutzer-Reviews in den letzten 30 Tagen sind "positiv").Quellen: DSOG Letztes aktuelles Video: Uncovered