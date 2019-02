Metro Exodus: Prolog: CGI-Trailer entführt in Artjoms Albtraum - 4Players.de

Deep Silver und 4A Games haben den CGI-Kurzfilm "Artjom's Nightmare" veröffentlicht. In diesem traumähnlichen Prolog zu den Ereignissen in Metro Exodus geht es um Artjoms Hoffnungen und Befürchtungen nach den Erlebnissen in der Moskauer Metro."Ein Vierteljahrhundert, nachdem ein nuklearer Krieg die Erde zerstört hat, vegetieren noch immer (...) tausende Überlebende in den Tunneln der Moskauer Metro. Sie sind davon überzeugt, die letzten Überlebenden der Menschheit zu sein - doch sie liegen falsch. Einzig und allein Artjom hält an seinem Traum vom Leben an der Oberfläche fest. Doch Träume können sich sehr schnell in Albträume verwandeln ... Es wird Zeit, die Moskauer Metro zu verlassen. Und eine neue Reise anzutreten.""Zeuge davon zu werden, wie 4A Games Charaktere aus meinen Romanen nimmt und auf die Bildschirme überträgt, ist ein Privileg für mich", sagt Dmitry Glukhovsky, Autor der Metro-Romane. "Ich hoffe, die Fans werden den flüchtigen Blick in die Welt von Artjom genießen."Letztes aktuelles Video: Artjoms Albtraum