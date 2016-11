Lightfield: Futuristischer Arcade-Racer von Indie-Studio aus Wien für Konsolen - 4Players.de

Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4) Screenshot - Lightfield (PS4)

Lost in the Garden, ein unabhängiges Entwicklerstudio aus Wien, hat mit Lightfield einen futuristischen Arcade-Racer angekündigt, der von dem Titel Slipstream 5000 aus dem Jahr 1995 inspiriert wurde, aber auch Traditionen von WipEout und Extreme G fortzusetzen scheint. Darüber berichtet DerStandard.at und merkt an, dass es sich hier um eine Kreuzung aus Racing und freiem Fliegen handeln soll, die musikalisch von elektronischen Beats des Künstlers Zanshin untermalt werden soll.Das Spiel wird nach Aussagen des Entwicklers Simon Wallner drei Umgebungen und sieben Strecken enthalten, auf denen man entweder alleine, online oder lokal mit bis zu vier Spielern am geteilten Bildschirm losrasen darf. Lightfield soll Anfang 2017 für Heimkonsolen erscheinen - konkrete Plattformen wurden bisher noch nicht genannt. Allerdings dürften PS4, Xbox One und nach dem gelungenen FAST Racing Neo vielleicht sogar Wii U zur Auswahl gehören.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer