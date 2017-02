Lightfield: Futuristischer Arcade-Racer aus Wien kommt für PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Das Indie-Studio Lost in the Garden aus Wien hat verraten, auf welchen Plattformen sein bereits im November angekündigtes Spiel Lightfield erscheinen soll. Der futuristische Arcade-Racer wird laut einer Pressemitteilung im Frühjahr 2017 für PlayStation 4 und Xbox One kommen. Als Inspirationsquelle dient Slipstream 5000 aus dem Jahr 1995, aber auch Traditionen von WipEout und Extreme G werden offenbar fortgesetzt. Es soll sich um eine Kreuzung aus Racing und freiem Fliegen handeln, die musikalisch von elektronischen Beats des Künstlers Zanshin untermalt wird. Auch ein neuer Trailer wurde veröffentlicht: