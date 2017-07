Lightfield: Spielszenen: Futuristisches und omnidirektionales Rennspiel mit Parkour-Elementen - 4Players.de

Lost in the Garden (Entwickler) hat ein fünf Minuten langes Spielszenen-Video aus Lightfield veröffentlicht, das im Laufe des Jahres für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Das futuristische Rennspiel mit abstraktem Leveldesign soll auch Parkour-Elemente bieten, da die Spieler sämtliche Oberflächen wie Wände, Tunnel oder Sci-Fi-Gebäude als Fahrbahn benutzen können. "Nur wenn sie ihren Anti-Gravity-Raumgleiter beherrschen und ideale omnidirektionale Routen finden, können sie es an die Spitze schaffen", heißt es.Lightfield bietet drei Spielmodi (Rennen, Zeitfahren, Entdecken) und kann auch im Online- oder Splitscreen-Multiplayer-Modus gespielt werden. Musikalisch untermalt wird das Renngeschehen von elektronischer Musik des Wiener Künstlers Zanshin.Letztes aktuelles Video: Spielszenen