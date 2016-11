Hellion: Überlebenskampf im Weltraum im Stil von H1Z1 angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC) Screenshot - Hellion (PC)

Mit Hellion will sich das Indie-Studio Zero Gravity daran versuchen, das Konzept des MMO-Shooters H1Z1 in ein Weltraumszenario zu verlagern. Das schreibt PC GamesN im Hinblick auf die Ankündigung, dass der Titel Anfang 2017 in den Steam Early Access abheben soll."Hellion ist eine Fusion aus Survival- und Weltraum-Simulation-Genres, die Spieler sowohl gegen die tödliche Umgebung als auch gegeneinander stellt. Angesiedelt in einem einzigen Sonnensystem müssen sie extreme Temperaturen sowie tödliche Strahlung überleben und grundlegende Ressourcen wie Luft, Wasser, Treibstoff sowie weitere Dinge zum Überleben bergen", so Marko Smiljanic, Creative Director bei Zero Gravity.Ursprünglich sollte die Reise ins Hellion-System zu einer Kolonialisierung führen, doch bei der Ankunft erwarten die Ankömmlinge mehrere tausend Lichtjahre von der Erde entfernt nur Zerstörung und die Überbleibsel eines unbekannten Konflikts."Um die Geheimnisse von Hellion zu lüften, müssen Spieler ein Raumschiff finden und über die Grenzen ihrer Station hinaus reisen, um nach Informationen, Ressourcen und wertvollem Equipment zu suchen. Um das zu bewerkstelligen, müssen sie einen Weg für eine Koexistenz finden und mit anderen Spielern kooperieren - zumindest so lange sie nützlich sind", fährt Smiljanic fort.Spielerisch sollen das Sammeln von Ressourcen, Crafting-Systeme und die Wartung des Schiffs, der Station und den modular aufgebauten Gegenständen im Fokus stehen. Zudem soll auch eine Geschichte rund um die Survival Action geboten werden, falls sich die Spieler für die Hintergründe interessieren sollten. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Early Access Ankuendigungs-Trailer