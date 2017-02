Hellion: Multiplayer-Survival-Simulation im Weltraum in der nächsten Woche bei Steam Early Access - 4Players.de

Am 24. Februar 2017 wird Hellion vom Indie-Studio Zero Gravity als Early-Access-Titel bei Steam an den Start gehen. Die Entwickler beschreiben ihr ambitioniertes Projekt als "Multiplayer-Survival-Simulation" im Weltraum."Hellion ist eine Fusion aus Survival- und Weltraum-Simulation-Genres, die Spieler sowohl gegen die tödliche Umgebung als auch gegeneinander stellt. Angesiedelt in einem einzigen Sonnensystem müssen sie extreme Temperaturen sowie tödliche Strahlung überleben und grundlegende Ressourcen wie Luft, Wasser, Treibstoff sowie weitere Dinge zum Überleben bergen", so Marko Smiljanic, Creative Director bei Zero Gravity. "Um die Geheimnisse von Hellion zu lüften, müssen Spieler ein Raumschiff finden und über die Grenzen ihrer Station hinaus reisen, um nach Informationen, Ressourcen und wertvollem Equipment zu suchen. Um das zu bewerkstelligen, müssen sie einen Weg für eine Koexistenz finden und mit anderen Spielern kooperieren - zumindest so lange sie nützlich sind". Auch Spieler-gegen-Spieler-Gefechte sollen möglich sein.Das Spiel soll auf der "newtonschen Physik" und auf realistischen Orbitalmechaniken basieren - in einem persistenten Universum ohne Ladebildschirme. Spielerisch sollen das Sammeln von Ressourcen, Crafting/Herstellung und die Wartung des Schiffs, der Station und den modular aufgebauten Gegenständen im Fokus stehen. Eine Geschichte rund um Survival-Action soll ebenfalls geboten werden, falls sich die Spieler für die Story-Hintergründe interessieren sollten. Einen Überblick über den Early-Access-Fahrplan findet ihr hier Zum aktuellen Status der Early-Access-Version heißt es: "Hellion is in a state that clearly represents the idea behind it- an immersive gameplay with realistic physics and complex ship and station systems that require regular maintenance in order for players to stay alive. We believe one multipurpose industrial ship and the station building feature are enough for players to kick off their space adventure, while hundred players per server will guarantee a fun and interesting multiplayer experience. A lot of content has yet to be added, followed by polishing and more optimization. Also, we plan localization of the game to various languages in the near future."Letztes aktuelles Video: Überleben