SG/ZH School Girl/Zombie Hunter: Zombies plätten ohne Oberbekleidung - 4Players.de

Dass Japaner bei Spieltiteln oft ein komplett anderes Ästhetik-Empfinden besitzen als westliche Kunden, belegt das kommende PS4-Spiel von D3 Publisher. Bei "SG/ZH School Girl/Zombie Hunter" handelt es sich nicht um eine zufällig zusammengewürfelte Kombination aus KFZ-Kennzeichen und alten italienischen Horrorschinken, sondern um Zombie-Action im Onechanbara-Universum. Als ein Grüppchen von Schulmädchen von der Zombie-Apokalypse heimgesucht wird, muss es sich selbstverständlich seiner Klamotten entledigen - um damit die Untoten abzulenken. Der Trick funktioniert allerdings nur bei männlichen Zombies. Ein besonderes Feature ist laut der auf Gematsu.com zitierten Pressemitteilung, dass man nicht nur die eigene Spielfigur, sondern auch den Rest der Gruppe entkleiden kann. Lediglich die Unterwäsche wird offenbar von den schlurfenden Horden verschmäht und bleibt somit am Körper.Jeder Charakter besitzt spezielle Attacken, die seinen Schulclub repräsentieren und die stinkenden Sterbeverweigerer auf individuelle Weise in eine gigantische Blutfontaine verwandeln. Kendo-Expertin Sayuri Akiha z.B. kann mit dem Holzschwert ihres Opas einen "sauberen Rundumfeger" durch die Horde zischen lassen, die schüchterne Risa Kubota traut sich nur mit dem Langschwert an Gegner heran. In Japan ist der Release für den 12. Januar 2017 angesetzt, und zwar für 6,980 Yen, also rund 70 Euro.