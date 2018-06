SG/ZH School Girl/Zombie Hunter: PC-Umsetzung bei Steam erschienen - 4Players.de

D3 Publisher hat die PC-Umsetzung seines Third-Person-Shooters SG/ZH School Girl/Zombie Hunter auf Steam veröffentlicht . Dabei wird zum Start ein Rabatt von 30 Prozent gewährt, so dass man diesen Ableger von Onechanbara aktuell zum Preis von 23,79 Euro statt der regulären 33,99 Euro erhält. Außerdem gibt es ein Bundle-Angebot, in dem auch Onechanbara Z2: Chaos enthalten ist. Auch hier greift der Rabatt, so dass man das Paket bei einem Preis von 54,70 Euro etwas günstiger erhält.Auf der PS4 erschien das Spiel bereits im Januar 2017. Wie es uns gefallen hat und ob am Ende cooler Trash oder einfach nur Müll herausgekommen ist, erfahrt ihr in unserem Test Letztes aktuelles Video: Preview-Trailer